В Самарской области голый пациент сбежал из больницы, устроил дебош в магазине и умер

В Самарской области голый пациент сбежал из больницы, устроил дебош в магазине и умер. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».

Инцидент произошел на Северной улице в поселении Станция Клявлино. Мужчина бегал по улице и кричал, что всех обманывают Он зашел в один из супермаркетов, разгромил его и откусил кассирше кончик носа.

Дебошира задержал зашедший за покупками полицейский. Дебошира увезли в больницу. Вскоре он скончался.

Причина смерти устанавливается.

Отмечается, что незадолго до побега он грел на плите еду и едва не сжег квартиру. После этого он и попал в больницу.