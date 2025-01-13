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В Рязани шесть улиц остались без холодной воды из-за ремонта
Ресурса не будет 13 января до 17:00

В Рязани шесть улиц остались без холодной воды из-за ремонта. Об этом сообщил «Водоканал».

Ресурса не будет 13 января до 17:00 из-за работ на водопроводе по адресам:

  • ул. Сельских Строителей, д. 4 г, 4ж, 4з, 5 В, 6, 6 корп.2, 6 корп.3;
  • 4-й Новопавловский проезд, д. 12;
  • ул. Высоковольтная, д. 33 корп.1;
  • ул. Березняковская, д. 24-70, частный сектор;
  • ул. Верхняя, нечетная сторона с д. 1 по д. 41, четная сторона с д. 2 по д. 72;
  • п.Борки, 5-й район, д.1а-45, д.2-42, 4-й район, д.14-56.