В Рязани шесть улиц остались без холодной воды из-за ремонта
Ресурса не будет 13 января до 17:00
В Рязани шесть улиц остались без холодной воды из-за ремонта. Об этом сообщил «Водоканал».
Ресурса не будет 13 января до 17:00 из-за работ на водопроводе по адресам:
- ул. Сельских Строителей, д. 4 г, 4ж, 4з, 5 В, 6, 6 корп.2, 6 корп.3;
- 4-й Новопавловский проезд, д. 12;
- ул. Высоковольтная, д. 33 корп.1;
- ул. Березняковская, д. 24-70, частный сектор;
- ул. Верхняя, нечетная сторона с д. 1 по д. 41, четная сторона с д. 2 по д. 72;
- п.Борки, 5-й район, д.1а-45, д.2-42, 4-й район, д.14-56.