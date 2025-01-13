В Рязанской области за выходные изъяли 31 литр нелегального алкоголя
Нарушения выявили и пресекли в рязанском кафе на Куйбышевском шоссе, а также в магазине в деревне Поярково Михайловского района.
В Рязанской области за выходные изъяли 31 литр нелегального алкоголя. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Нарушения выявили и пресекли в рязанском кафе на Куйбышевском шоссе, а также в магазине в деревне Поярково Михайловского района.
По данным фактам возбуждены административные дела. Нарушителям грозят штрафы.