В Рязанской области пройдут рейды по перевозке детей

В понедельник, 13 января, в Рязанской области полицейские проведут рейд «Детское кресло».

В понедельник, 13 января, в Рязанской области полицейские проведут рейд «Детское кресло». Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

Сотрудники ГАИ проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров.

Отмечается, что возить ребенка младше семи лет в машине или кабине грузового автомобиля можно только с помощью детского кресла.

Детей от семи до 11 лет должны перевозить с использованием ремней безопасности. На переднем сидении легкового автомобиля — с удерживающей системой.

За нарушение правил предусмотрен штраф 3 000 рублей.