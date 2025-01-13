В Рязанской области пенсионер попал под колеса иномарки
ДТП произошло 11 января, примерно в 16:50, на улице Ленина в рабочем поселке Милославское.
В Рязанской области пенсионер попал под колеса иномарки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.
ДТП произошло 11 января, примерно в 16:50, на улице Ленина в рабочем поселке Милославское. 49-летний водитель автомобиля KIA сбил 72-летнего пешехода.
Мужчина получил травмы и обращался за медицинской помощью.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.