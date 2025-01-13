В Рязанской области обнаружили «хоббитскую нору» в мещерских лесах
Автор фотографий не стал раскрывать точное местоположение необычного сооружения.
В Рязанской области обнаружили «хоббитскую нору» в лесу. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает Telegram-канал «Мещерский тупик».
«Удивительная хоббитская нора скрывается в мещерских лесах. Место, где находится Шир, не раскрою, это страшная тайна», — написал автор снимков.
Пользователи в комментариях предположили, что это одна из построек экопоселения.
Фото: Telegram-канал «Мещерский тупик».