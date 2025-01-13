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В Рязани в 2024 году матери отказались от трех младенцев
В сюжете отметили, что всех троих отказников усыновили приемные семьи.

В Рязани в 2024 году матери отказались от трех младенцев. Об этом рассказали в эфире ГТРК «Ока» со ссылкой на Перинатальный центр.

В сюжете отметили, что всех троих отказников усыновили приемные семьи. В 2011 году подобных случаев было больше 70. Количество отказов от детей за 12 лет уменьшилось на 80%, уточнили в сюжете.

Кроме того, в эфире рассказали о том, как в центре снижают количество абортов в регионе: с будущими мамами работают психологи.

Медицинский психолог Ольга Василевская поделилась реальной историей из практики. К ней пришла женщина на прерывание беременности из-за недостатка финансов в семье и старшего ребенка — тому был только год.

«Я ее встречаю через полгода и она говорит, что они попали в ДТП, старший ребенок умер. Мне стало очень плохо. Но женщина беременность не прервала, родила девочку, через некоторое время появилась на свет еще одна», — рассказала Василевская.