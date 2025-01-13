В Москве проститутка обманула мужчину на один миллион рублей

В Москве проститутка обманула мужчину на один миллион рублей. Об этом пишет Shot.

По информации канала, 41-летний Вячеслав искал в Интернете девушку.

Нашел объявление, созвонился с понравившейся кандидаткой, но не смог договориться о цене.

На следующий день ему стали поступать звонки с неизвестных номеров.

Сначала ему говорили, что из-за его отказа «сломалась касса», а потом начали угрожать ему и его близким.

В итоге, он отправил 926 тысяч рублей неизвестным, а после написал заявление в полицию.