В Москве проститутка обманула мужчину на один миллион рублей
В Москве проститутка обманула мужчину на один миллион рублей. Об этом пишет Shot.
По информации канала, 41-летний Вячеслав искал в Интернете девушку.
Нашел объявление, созвонился с понравившейся кандидаткой, но не смог договориться о цене.
На следующий день ему стали поступать звонки с неизвестных номеров.
Сначала ему говорили, что из-за его отказа «сломалась касса», а потом начали угрожать ему и его близким.
В итоге, он отправил 926 тысяч рублей неизвестным, а после написал заявление в полицию.