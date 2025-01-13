В Краснодарском крае многодетная мать избила трехлетнего сына

В Краснодарском крае многодетная мать избила трехлетнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что ссадины и синяки на теле ребенка заметила его тетя. По словам женщины, 24-летняя родительница из Тимашевска воспитывает сына по имени Влад «силой».

Сожитель матери предлагал близкой родственнице деньги за молчание и просил не везти ребенка в больницу, чтобы не фиксировать побои.

Прокуратура начала проверку по данному факту.