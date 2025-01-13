В Европе стартуют крупнейшие учения НАТО

В понедельник, 13 января, в Европе стартуют масштабные учения НАТО Steadfast Dart, в них примут участие более 10 тыс. военных.

В Европе стартуют крупнейшие учения НАТО. Об этом сообщает RT.

В понедельник, 13 января, в Европе стартуют масштабные учения НАТО Steadfast Dart, в них примут участие более 10 тыс. военных.

Во время учений военные продемонстрируют способность НАТО оперативно реагировать и обороняться в ответ на действия любого потенциального противника в любой среде в любое время.

Учения продлятся до 26 февраля.