В Европе стартуют крупнейшие учения НАТО
В понедельник, 13 января, в Европе стартуют масштабные учения НАТО Steadfast Dart, в них примут участие более 10 тыс. военных.
В Европе стартуют крупнейшие учения НАТО. Об этом сообщает RT.
В понедельник, 13 января, в Европе стартуют масштабные учения НАТО Steadfast Dart, в них примут участие более 10 тыс. военных.
Во время учений военные продемонстрируют способность НАТО оперативно реагировать и обороняться в ответ на действия любого потенциального противника в любой среде в любое время.
Учения продлятся до 26 февраля.