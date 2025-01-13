В Ермиши подрядчика привлекут к ответственности за срыв сроков капремонта

Ему назначен штраф в размере более 151 тысячи рублей.

В Ермиши подрядчика привлекут к ответственности за срыв сроков капремонта. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что Фонд капитального ремонта Рязанской области и ООО «Фирма РСУ 15» заключили договор на проведение работ в трех многоквартирных домах поселка Ермишь. Срок выполнения — 1 ноября 2024 года. Однако подрядчик не приступил в установленное время.

В отношении гендиректора компании возбудили дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере более 151 тысячи рублей.