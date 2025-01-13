В Центробанке назвали «абсурдом» идею о заморозке вкладов россиян

В пресс-службе банка заявили, что такой шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны.

В Центробанке назвали «абсурдом» идею о заморозке вкладов россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такое предположение говорит лишь о полном непонимании механизма сдерживания инфляции», — сказали в ЦБ.

В пресс-службе банка заявили, что такой шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны.

Регулятор также подчеркнул, что заморозка вкладов «поставит крест на возможности организаций кредитовать экономику».