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Трамп признал нереалистичной идею «вытеснения» РФ с бывших территорий Украины
Эту позицию начинают разделять и другие мировые лидеры.

Избранный президент США Дональд Трамп признал нереалистичной идею «вытеснения» России со всех бывших территорий Украины. Об этом пишет «SHOT» со ссылкой на советника по нацбезопасности Майка Уолца.

По его словам, эту позицию начинают разделять и другие мировые лидеры.

Уолц добавил, что телефонный разговор американского лидера и Владимира Путина может состояться «в ближайшие дни или недели».