Тишковец: крещенские морозы не наступят в России из-за циклона

Самым холодным днем недели станет вторник, 14 января, однако затем снова начнется потепление.

Крещенские морозы не наступят в России из-за циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, самым холодным днем наступившей недели станет вторник, 14 января. Температура опустится до — 7, однако во второй половине дня теплый фронт принесет снегопады.

Самой теплой может стать пятница, воздух может прогреться до +4 градусов. Из-за дождя снова растает снежный покров.

" На Крещенье, — символическое похолодание — ночью 0…-5, днем около 0″, — заявил синоптик.

Он добавил, что серьезные морозы и снегопады не ожидаются до конца января.