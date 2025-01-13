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Стало известно, когда в Касимове начнут строить ледовую арену на 200 зрителей
Возведение комплекса запланировано на 2026 год.

Стало известно, когда в Касимове начнут строить ледовую арену на 200 зрителей. Информация появилась в комментариях под постами губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Аккаунт Касимовского округа написал, что строительство ледовой арены запланировали на 2026 год. Работы начнутся после конкурсного отбора.

Ранее губернатор сообщил, что строительство ледовой арены запланировали еще и в Скопине.

На закупках публиковали требования для проекта: размер поля для соревнований по хоккею с шайбой 56 метров в длину и 26 метров в ширину. В строительных документах также должны предусмотреть комментаторские кабины, трибуны для зрителей, вестибюль, сушилки, тренерские комнаты, пост охраны, тренажерные и хореографические залы.

Вице-губернатор Артем Бранов сообщал, что ледовую арену начнут строить в 2024 году.