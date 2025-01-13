Стало известно, когда устранят провал в асфальте на Первомайском проспекте

Отмечается, что открытый участок оперативно огородили для безопасности пешеходов. Сотрудники «Водоканала» согласовали наличие, принадлежность и место прохождение коммуникаций.

Стало известно, когда устранят провал в асфальте на Первомайском проспекте в Рязани. Информация появилась в Telegram-канале «МЦУ».

Отмечается, что открытый участок оперативно огородили для безопасности пешеходов. Сотрудники «Водоканала» согласовали наличие, принадлежность и место прохождение коммуникаций.

«Уже завтра утром бригада приступит к работе на данном участке, чтобы устранить проблему и предотвратить возможные последствия», — написано в посте.

Во время работ «Водоканал» проведет необходимые земляные работы, проверит состояние труб на предмет повреждений и утечек, которые могут усугублять подмыв грунта.

Напомним, ранее рязанцы сообщили о подмыве грунта на Первомайском проспекте.