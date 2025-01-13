Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
-2°
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 102.71 0.8 14/01
ЦБ EUR 104.86 -0.19 14/01
Нал. USD 103.70 / 102.80 13/01 18:25
Нал. EUR 107.00 / 108.00 13/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
12 297
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
16 656
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
26 232
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
20 894
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Стало известно, когда устранят провал в асфальте на Первомайском проспекте
Отмечается, что открытый участок оперативно огородили для безопасности пешеходов. Сотрудники «Водоканала» согласовали наличие, принадлежность и место прохождение коммуникаций.

Стало известно, когда устранят провал в асфальте на Первомайском проспекте в Рязани. Информация появилась в Telegram-канале «МЦУ».

Отмечается, что открытый участок оперативно огородили для безопасности пешеходов. Сотрудники «Водоканала» согласовали наличие, принадлежность и место прохождение коммуникаций.

«Уже завтра утром бригада приступит к работе на данном участке, чтобы устранить проблему и предотвратить возможные последствия», — написано в посте.

Во время работ «Водоканал» проведет необходимые земляные работы, проверит состояние труб на предмет повреждений и утечек, которые могут усугублять подмыв грунта.

Напомним, ранее рязанцы сообщили о подмыве грунта на Первомайском проспекте.