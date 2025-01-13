Стали известны самые популярные лекарства у россиян за год

Чаще всего граждане покупали средства от заложенности носа с ксилометазолином.

Стали известны самые популярные лекарства у россиян за год. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий.

Чаще всего граждане покупали средства от заложенности носа с ксилометазолином. По данным аналитиков системы маркировки «Честный знак», их объем продаж в прошлом году составил 24,8 млрд руб. По сравнению с 2023 годом рост составил 2,3% в упаковках и 12,6% в рублях.

Обезболивающие с ибупрофеном расположились на втором месте. Эти препараты купили на общую сумму в 17,4 млрд руб., что на 8,6% больше относительного года до этого. Третье место заняли средства для лечения венозных заболеваний с гесперидином и диосмином. На их покупку россияне потратили почти 16,7 млрд руб., что на 15,1% больше значения 2023 года.