Рязанские врачи внедрили в практику «шейверную аденотомию»

С ее помощью провели уже несколько операций у детей.

Рязанские врачи внедрили в практику «шейверную аденотомию». Об этом сообщается в группе больницы № 11.

С ее помощью провели уже несколько операций у детей.

Аденотомия в регионе производится так же, как и в ведущих европейских клиниках: под наркозом, под контролем современной эндоскопической аппаратуры, благодаря которой у врача есть полный обзор выполняемых манипуляций.

В конце 2024 года в хирургическом отделении ГКБ № 11 начали использовать шейверные технологии благодаря новому оборудованию.

Благодаря миниатюрным размерам шейвер может проникнуть практически во все отделы носа, избегая анатомически опасных участков.