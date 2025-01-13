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Рязанские врачи внедрили в практику «шейверную аденотомию»
С ее помощью провели уже несколько операций у детей.

Рязанские врачи внедрили в практику «шейверную аденотомию». Об этом сообщается в группе больницы № 11.

С ее помощью провели уже несколько операций у детей.

Аденотомия в регионе производится так же, как и в ведущих европейских клиниках: под наркозом, под контролем современной эндоскопической аппаратуры, благодаря которой у врача есть полный обзор выполняемых манипуляций.

В конце 2024 года в хирургическом отделении ГКБ № 11 начали использовать шейверные технологии благодаря новому оборудованию.

Благодаря миниатюрным размерам шейвер может проникнуть практически во все отделы носа, избегая анатомически опасных участков.