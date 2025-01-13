Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
-1°
Втр, 14
-2°
Срд, 15
ЦБ USD 102.71 0.8 14/01
ЦБ EUR 104.86 -0.19 14/01
Нал. USD 103.70 / 102.80 13/01 18:25
Нал. EUR 107.00 / 108.00 13/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
11 764
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
16 010
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
25 587
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
20 263
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанские газовики обеспечили надежную работу газораспределительной сети в новогодние каникулы

Рязанские газовики обеспечили надежную работу газораспределительной сети в новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

В новогодние праздники в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Рязанская область» поступило 136 аварийных заявок от жителей региона. В ходе отработки вызовов специалисты компании выявляли и устраняли утечки газа на наружных и внутренних газопроводах, внутридомовом и внутриквартирном газовом оборудовании, а также другие неисправности в работе газовых приборов.

На время праздничных дней в каждом муниципальном районе газовая аварийно-диспетчерская служба была переведена на усиленный режим работы.

«Наша главная задача — организовать бесперебойное газоснабжение потребителей и безаварийную эксплуатацию газопроводов. В случае возникновения запаха газа или же неисправности газового оборудования следует незамедлительно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04, с мобильного — 104», — отметил начальник центральной диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Владимир Григорьев.