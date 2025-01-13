Рязанские газовики обеспечили надежную работу газораспределительной сети в новогодние каникулы

Рязанские газовики обеспечили надежную работу газораспределительной сети в новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

В новогодние праздники в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Рязанская область» поступило 136 аварийных заявок от жителей региона. В ходе отработки вызовов специалисты компании выявляли и устраняли утечки газа на наружных и внутренних газопроводах, внутридомовом и внутриквартирном газовом оборудовании, а также другие неисправности в работе газовых приборов.

На время праздничных дней в каждом муниципальном районе газовая аварийно-диспетчерская служба была переведена на усиленный режим работы.

«Наша главная задача — организовать бесперебойное газоснабжение потребителей и безаварийную эксплуатацию газопроводов. В случае возникновения запаха газа или же неисправности газового оборудования следует незамедлительно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04, с мобильного — 104», — отметил начальник центральной диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Владимир Григорьев.