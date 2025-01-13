Рязанская область выделила на ремонт поликлиники в Херсонской области 87 млн

87 миллионов рублей выделила Рязанская область на проведение первого этапа ремонта поликлиники Верхнерогачикской больницы. Работы завершили в конце 2024 года. Об этом
Отмечается, что рабочие демонтировали все инженерные системы, заменили и утеплили крышу, установили водосточную систему.
Помимо этого, в поликлинике залили полы. Готова отмостка и выполнена перепланировка второго этажа здания. Также запущены внутренние инженерные сети — отопление и электроснабжение.
В 2025 году специалисты перешли ко второму этапу работ.
«В первую очередь будет установлена новая водонапорная башня, которая находится на территории больницы и подает воду в том числе и на часть поселка», — говорится в сообщении.
Полностью завершить капремонт поликлиники планируют до конца мая. После бригада приступит к работам в здании пищеблока.
Фото: Telegram-канал минздрава Херсонской области