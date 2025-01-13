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Рязанская область выделила на ремонт поликлиники в Херсонской области 87 млн
87 миллионов рублей выделила Рязанская область на проведение первого этапа ремонта поликлиники Верхнерогачикской больницы. Работы завершили в конце 2024 года. В 2025 году специалисты перешли ко второму этапу работ. Полностью завершить капремонт поликлиники планируют до конца мая.

87 миллионов рублей выделила Рязанская область на проведение первого этапа ремонта поликлиники Верхнерогачикской больницы. Работы завершили в конце 2024 года. Об этом сообщили в Telegram-канале минздрава Херсонской области в понедельник, 13 января.

Отмечается, что рабочие демонтировали все инженерные системы, заменили и утеплили крышу, установили водосточную систему.

Помимо этого, в поликлинике залили полы. Готова отмостка и выполнена перепланировка второго этажа здания. Также запущены внутренние инженерные сети — отопление и электроснабжение.

В 2025 году специалисты перешли ко второму этапу работ.

«В первую очередь будет установлена новая водонапорная башня, которая находится на территории больницы и подает воду в том числе и на часть поселка», — говорится в сообщении.

Полностью завершить капремонт поликлиники планируют до конца мая. После бригада приступит к работам в здании пищеблока.

Фото: Telegram-канал минздрава Херсонской области