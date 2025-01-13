Рязанке вернули деньги за 100 ржавых монет

По данным Центробанка, даже если монета оплавилась или изменила цвет, например, из-за воздействия температуры или агрессивных веществ, ее можно обменять.

Рязанке вернули деньги за ржавые монеты. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Отмечается, что женщина принесла 100 поврежденных монет в один из коммерческих банков. Она хотела обменять их. Но сотрудники не смогли определить ни год выпуска, ни монетный двор, где были отчеканены деньги. Для проверки они передали их в региональное отделение Банка России.

По данным Центробанка, даже если монета оплавилась или изменила цвет, например, из-за воздействия температуры или агрессивных веществ, ее можно обменять.

После проверки рязанке вернут 1000 рублей.