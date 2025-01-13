Рязанка Раиса Сысойкина отметила 100-летний юбилей

Женщина награждена орденом Отечественной войны II степени.

Рязанка Раиса Сысойкина отметила 100-летний юбилей. Об этом пишет Ид «Пресса».

Раиса Федоровна родилась 13 января 1925 года в селе Смыково Сапожковского района.

В 1941 году шестнадцатилетнюю Раю забрали рыть окопы, потом направили на лесозаготовки. Обутая в лапти, она валила лес два месяца. Вражеские самолеты стали летать уже до Сапожка, начались бомбежки. В 1943 году по стране прошла новая волна мобилизации, и 18-летняя Рая попала на фронт.

Там из новобранцев отобрали 18 девушек, две из них были москвичками, остальные с Рязанской области. Их учили работать на радиолокационной станции «СОН-3К».

Раиса Сысойкина награждена орденом Отечественной войны II степени.