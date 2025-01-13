Рязанка Раиса Сысойкина отметила 100-летний юбилей
Женщина награждена орденом Отечественной войны II степени.
Рязанка Раиса Сысойкина отметила 100-летний юбилей. Об этом пишет Ид «Пресса».
Раиса Федоровна родилась 13 января 1925 года в селе Смыково Сапожковского района.
В 1941 году шестнадцатилетнюю Раю забрали рыть окопы, потом направили на лесозаготовки. Обутая в лапти, она валила лес два месяца. Вражеские самолеты стали летать уже до Сапожка, начались бомбежки. В 1943 году по стране прошла новая волна мобилизации, и 18-летняя Рая попала на фронт.
Там из новобранцев отобрали 18 девушек, две из них были москвичками, остальные с Рязанской области. Их учили работать на радиолокационной станции «СОН-3К».
Раиса Сысойкина награждена орденом Отечественной войны II степени.