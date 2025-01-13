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Рязанец, оспаривающий баллы ЕГЭ, хочет обжаловать решение суда в Москве
Молодой человек желает добиться восстановления своих нарушенных прав.

Ростислав Сучков, который оспаривает результаты ЕГЭ, подал апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда и хочет, чтобы ее рассматривали в Москве или Туле. Об этом рязанец рассказал журналисту РЗН. Инфо.

По словам Ростислава Сучкова, при подготовке апелляционной жалобы он случайно узнал, что «ряд лиц, находящихся в предметной комиссии, состоят в Квалификационной коллегии судей Рязанской области». Юноша сообщил, что ранее они рекомендовали Татьяну Корытную назначить на должность судьи. Рязанец считает, она была обязана взять самоотвод, а дело должно быть рассмотрено в другом суде.

«Нельзя доверять судье, которую рекомендовали на должность и которая находится в зависимости. Под угрозой вмешательства те лица, которые являются административными ответчиками в рассматриваемом деле», — заявил Ростислав Сучков.

Молодой человек подал апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда. Он хочет, чтобы ее рассматривали не в Рязанской области.

«Разбор апелляционной жалобы доверяю Мосгорсуду как суду, на мой взгляд, имеющему более лучшие показатели качества рассмотрения дел, особенно такой сложности. Тульский областной суд в данном случае также отличается от других областных судов в нашем округе, и до него ехать почти столько же, сколько и до Москвы», — рассказал Ростислав Сучков.

Также он добавил, что в каждом заседании планирует участвовать лично, а не дистанционно.

Ростислав Сучков отметил, что в сентябре 2024 года снова начал готовиться к сдаче ЕГЭ и не прекращает занятия до сих пор. Юноша стремится стать студентом юрфака.

Молодой человек желает добиться восстановления своих нарушенных прав.

Напомним, в 2024 году Ростислав Сучков не согласился с результатами ЕГЭ по обществознанию и подал апелляцию. По мнению комиссии, 11-классник получил 59 баллов из-за допущенных в развернутой части ошибок. Ростислав Сучков подал иск в Октябрьский суд на государственную экзаменационную и конфликтную комиссии регионального министерства образования по ЕГЭ. Рязанец хочет, чтобы результаты ЕГЭ увеличили до 68 баллов.

12 декабря 2024 года стало известно, что Ростислав Сучков проиграл суд.