Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
-1°
Втр, 14
-2°
Срд, 15
ЦБ USD 101.91 -0.38 11/01
ЦБ EUR 105.05 -0.04 11/01
Нал. USD 103.70 / 103.00 13/01 11:25
Нал. EUR 107.60 / 108.00 13/01 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
11 214
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
15 372
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
24 944
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
19 651
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанец на улице Новоселов угрожал бывшей возлюбленной убийством
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Рязанец на улице Новоселов угрожал бывшей возлюбленной убийством. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратились местные жители и сообщили, что из квартиры слышны крики и просьбы о помощи. На место выехал наряд ППС.

Патрульные утихомирили 31-летнего мужчину, который ругался с 41-летней хозяйкой жилища. Дебошира доставили в отдел. Выяснилось, что ранее его судили за грабеж.

По предварительной информации, пьяный рязанец пришел в попытке восстановить отношения, но женщина была против. Возникла ссора, в ходе которой мужчина пригрозил задушить рязанку.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.