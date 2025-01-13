Рязанец на улице Новоселов угрожал бывшей возлюбленной убийством

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Рязанец на улице Новоселов угрожал бывшей возлюбленной убийством. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратились местные жители и сообщили, что из квартиры слышны крики и просьбы о помощи. На место выехал наряд ППС.

Патрульные утихомирили 31-летнего мужчину, который ругался с 41-летней хозяйкой жилища. Дебошира доставили в отдел. Выяснилось, что ранее его судили за грабеж.

По предварительной информации, пьяный рязанец пришел в попытке восстановить отношения, но женщина была против. Возникла ссора, в ходе которой мужчина пригрозил задушить рязанку.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.