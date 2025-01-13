Рязанцы смогут получить компенсацию за покупку путевки в детский лагерь

Прием заявлений начнется 1 февраля и продлится до 1 мая по предварительной записи.

Рязанцы смогут получить компенсацию за покупку путевки в организации отдыха и оздоровления сезонного действия для ребенка. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на управление образования и молодежной политики региона.

Прием заявлений начнется 1 февраля и продлится до 1 мая по предварительной записи. Она откроется в 10:00 31 января.