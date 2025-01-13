Рязанцы рассказали, хотели бы они приводить с собой на работу домашних животных

26% жителей поддерживают инициативу. 39% относятся к ней отрицательно.

Рязанцы рассказали, хотели бы они приводить с собой на работу домашних животных. Опрос провел SuperJob.

В настоящее время возможность приводить на работу домашних животных существует в 10% компаний, где условия труда позволяют это делать.

26% рязанцев поддерживают инициативу. 39% относятся к ней отрицательно.

Каждый четвертый горожанин нейтрально относится к возможности встречи с питомцем в офисе.

27% владельцев собак и 13% владельцев кошек хотели бы иметь возможность время от времени приводить на работу своих домашних питомцев.