Рязанцы рассказали, хотели бы они приводить с собой на работу домашних животных
26% жителей поддерживают инициативу. 39% относятся к ней отрицательно.
Рязанцы рассказали, хотели бы они приводить с собой на работу домашних животных. Опрос провел SuperJob.
В настоящее время возможность приводить на работу домашних животных существует в 10% компаний, где условия труда позволяют это делать.
26% рязанцев поддерживают инициативу. 39% относятся к ней отрицательно.
Каждый четвертый горожанин нейтрально относится к возможности встречи с питомцем в офисе.
27% владельцев собак и 13% владельцев кошек хотели бы иметь возможность время от времени приводить на работу своих домашних питомцев.