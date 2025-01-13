Рязанцы нашли плесень в упаковке вишневого сока
«Поняли, что с ним что-то не то, как только начали пить. Вскрыли и ужаснулись. Аккуратнее с этими соками», — рассказал автор поста.
Рязанцы нашли плесень в упаковке вишневого сока. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань».
"Мы покупали сок в Бристоле. И вот что обнаружили там — плесень. Поняли, что с ним что-то не то, как только начали пить. Вскрыли и ужаснулись. Аккуратнее с этими соками", — рассказал автор поста.
Отмечается, что некачественная продукция была куплена в торговой точке на улице Новой.