Рязанцы нашли плесень в упаковке вишневого сока

«Поняли, что с ним что-то не то, как только начали пить. Вскрыли и ужаснулись. Аккуратнее с этими соками», — рассказал автор поста.

Рязанцы нашли плесень в упаковке вишневого сока. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань».

"Мы покупали сок в Бристоле. И вот что обнаружили там — плесень. Поняли, что с ним что-то не то, как только начали пить. Вскрыли и ужаснулись. Аккуратнее с этими соками", — рассказал автор поста.

Отмечается, что некачественная продукция была куплена в торговой точке на улице Новой.