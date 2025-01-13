Правительство России поддержало запрет увольнения единственного кормильца семьи

Речь идет о семьях с минимум тремя несовершеннолетними детьми, в которых работает только один родитель.

Правительство России поддержало расширение запрета на увольнение единственного кормильца многодетной семьи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кабмин.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в официальном отзыве.

Речь идет о семьях с минимум тремя несовершеннолетними детьми, в которых работает только один родитель.

Нынешний запрет на увольнение действует только до достижения младшим ребенком трех лет. Новая инициатива подразумевает снятие ограничения и защиту от потери работы по инициативе работодателя единственного кормильца семьи, в которой трое и более детей до 14 лет.