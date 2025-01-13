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На рязанца завели уголовное дело за нарушение административного надзора
Мужчине грозит лишение свободы.

На рязанца завели уголовное дело за нарушение административного надзора. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что 39-летний житель села Можары Сараевского района освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу.

Ему установили административный надзор на один год. Но мужчина неоднократно нарушал правила надзора.

В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы.