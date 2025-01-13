Мишустин: ветераны и участники СВО смогут получить до 7 млн на открытие бизнеса

Размер выплаты составит до семи миллионов рублей, если разводить крупный рогатый скот, и до пяти миллионов по другим направлениям.

Правительство предоставит грант для начала своего дела в сельском хозяйстве ветеранам и участникам спецоперации, которые уволились в запас. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

Размер выплаты составит до семи миллионов рублей, если разводить крупный рогатый скот, и до пяти миллионов по другим направлениям.