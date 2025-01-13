МегаФон улучшил связь в рязанском поселке Солотча

Более пяти тысяч жителей Солотчи получили стабильную связь и мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с. Специалисты установили новые телекоммуникационные объекты.

Солотча — современный поселок, входящий в состав Рязани. Строительство новой телеком-инфраструктуры позволило значительно улучшить покрытие сети на территории населенного пункта и обновить параметры передачи данных в гаджетах местных жителей.

Благодаря проведенным работам абонентам МегаФона стало еще комфортнее звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях, пользоваться образовательными платформами и многое другое.

«Солотча сохраняет свою туристическую привлекательность столетиями, начиная с четырнадцатого века. И сегодня сюда приезжают отдохнуть и восстановить силы не только рязанцы, но и путешественники со всей страны: в 2024 году туристический поток вырос практически на четверть. Комфортный и безопасный отдых визитеров во многом зависит от стабильной мобильной связи и быстрого интернета, ведь это не только досуг, но и доступ к информации, навигации и экстренным службам. Поэтому мы планомерно улучшаем мобильную инфраструктуру в туристических локациях по всему региону», — рассказала Ольга Лукина, директор МегаФона в Рязанской области.