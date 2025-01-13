ГК «Зеленый сад» отменила систему депремирования

ГК «Зеленый сад» отменила систему депремирования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Такое решение руководство компании приняло, чтобы работники чувствовали себя уверенно и защищено. Система депремирования (лишения части ежемесячной премии) была отменена. Штраф в компании можно получить только за грубый проступок, нарушающий трудовую дисциплину. Речь идет о выходе на работу в состоянии алкогольного опьянения, нарушении техники безопасности на стройплощадке, нарушении правил дорожного движения, которое привело к аварии, и т. п.

Сотрудники «Зеленого сада» оценили нововведение. Помимо этого, для всех работников предусмотрены бесплатные горячие обеды, форменная одежда на разные сезоны, бесплатная мобильная связь, премии за рациональные предложения, высокую выработку и самоотверженный труд.