ГК «Зеленый сад» отменила систему депремирования. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Такое решение руководство компании приняло, чтобы работники чувствовали себя уверенно и защищено. Система депремирования (лишения части ежемесячной премии) была отменена. Штраф в компании можно получить только за грубый проступок, нарушающий трудовую дисциплину. Речь идет о выходе на работу в состоянии алкогольного опьянения, нарушении техники безопасности на стройплощадке, нарушении правил дорожного движения, которое привело к аварии,
Сотрудники «Зеленого сада» оценили нововведение. Помимо этого, для всех работников предусмотрены бесплатные горячие обеды, форменная одежда на разные сезоны, бесплатная мобильная связь, премии за рациональные предложения, высокую выработку и самоотверженный труд.
«Зеленый сад» — одна из крупнейших организаций в Рязанской области со штатом сотрудников более 1200 человек. Вакансию для работы в компании можно выбрать