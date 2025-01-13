Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
-1°
Втр, 14
-2°
Срд, 15
ЦБ USD 101.91 -0.38 11/01
ЦБ EUR 105.05 -0.04 11/01
Нал. USD 103.70 / 103.00 13/01 11:25
Нал. EUR 107.60 / 108.00 13/01 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
11 210
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
15 372
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
24 941
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
19 647
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Альфа-банк за рекламу акции
В видеоролике дополнительная информация о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, была указана в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия.

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Альфа-банк за рекламу акции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Внимание ФАС привлек видеоролик кредитной организации с «Яндекс едой». В нем дополнительная информация о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, была указана в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия.