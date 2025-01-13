Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Альфа-банк за рекламу акции

В видеоролике дополнительная информация о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, была указана в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия.