Депутат Госдумы остался недоволен работой рязанских полицейских

По словам депутата, рязанским полицейским направили из Москвы материалы о проступках иноагента Сергея Ежова*. Однако к ответственности его не привлекли. Дело дошло до областной прокуратуры

Депутат Госдумы от Свердловской области, член фракции «Единая Россия» Андрей Альшевских остался недоволен работой рязанских полицейских. Об этом он написал в понедельник, 13 января, в своем Telegram-канале.

По словам депутата, рязанским полицейским направили из Москвы материалы о проступках иноагента Сергея Ежова*.

«За них собрали фактуру. Оставалось распорядиться с умом. Но вот на этот месте как раз возник сбой. Повода для привлечения к ответственности глазастые „Анискины“ из Рязани не усмотрели», — написал Андрей Альшевских.

Он направил обращение в прокуратуру Рязанской области.

«Прокуратура назвала отказное решение незаконным и необоснованным, внесла протест. После чего на иностранного агента все-таки составили протокол об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Сказано, что дело планируют рассмотреть в суде 14 января. Подробности случившегося не приводятся.

Напомним, российского журналиста, уроженца Рязани Сергея Ежова* признали иноагентом летом 2024 года.

Фото: Telegram-канал Андрея Альшевских

*признан на территории РФ иноагентом