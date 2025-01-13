Александра Трусова отказалась от участия в отборе на Олимпиаду-2026
Российская фигуристка не сможет участвовать в отборе на Олимпиаду, так как продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе.
Александра Трусова отказалась от участия в отборе на Олимпиаду-2026. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, российская фигуристка не сможет участвовать в отборе на Олимпиаду, так как продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе.