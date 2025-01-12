В Рязанской области задержали женщину за незаконную рубку

Возбуждено уголовное дело (незаконная рубка деревьев). Злоумышленнице грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом до 200 тысяч рублей.

Полицейские разыскали женщину, подозреваемую в рубке сосны на территории стадиона в Михайлове. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился руководитель одной из спортивных секций, которая базируется на стадионе в Михайлове. Мужчина рассказал, что ночью неизвестный срубил одну из сосен. Деревья посадили несколько лет назад.

Оперативники установили, что к незаконной рубке причастна 56-летняя жительница Михайлова. Дома у женщины обнаружили срубленное дерево с новогодними игрушками. Сосну забрали.

В публикации сказано, что территория стадиона находится в ведении администрации Михайлова, поэтому ущерб был нанесен ведомству.

Возбуждено уголовное дело (незаконная рубка деревьев). Злоумышленнице грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом до 200 тысяч рублей.