В небе над Рязанской областью засняли лунное гало
Кадры сделали в воскресенье, 12 января
В небе над Рязанской областью засняли лунное гало. Кадры
В публикации сказано, что справа от луны видно планету Юпитер.
Справка:
Лунное гало — это оптическая иллюзия, при которой вокруг спутника Земли образуется яркое светящееся кольцо. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.
Фото: Telegram-канал «RZNASTRO | Раздаем космос»