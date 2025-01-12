Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
-1°
Втр, 14
-2°
Срд, 15
ЦБ USD 101.91 -0.38 11/01
ЦБ EUR 105.05 -0.04 11/01
Нал. USD 101.00 / 104.70 11/01 16:30
Нал. EUR 105.00 / 109.80 11/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
10 616
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
14 722
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
24 273
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
19 000
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В небе над Рязанской областью засняли лунное гало
Кадры сделали в воскресенье, 12 января

В небе над Рязанской областью засняли лунное гало. Кадры опубликовали в воскресенье, 12 января, в Telegram-канале «RZNASTRO | Раздаем космос».

В публикации сказано, что справа от луны видно планету Юпитер.

Справка:

Лунное гало — это оптическая иллюзия, при которой вокруг спутника Земли образуется яркое светящееся кольцо. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.

Фото: Telegram-канал «RZNASTRO | Раздаем космос»