В небе над Рязанской областью засняли лунное гало

Кадры сделали в воскресенье, 12 января

В небе над Рязанской областью засняли лунное гало. Кадры опубликовали в воскресенье, 12 января, в Telegram-канале «RZNASTRO | Раздаем космос».

В публикации сказано, что справа от луны видно планету Юпитер.

Справка:

Лунное гало — это оптическая иллюзия, при которой вокруг спутника Земли образуется яркое светящееся кольцо. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.

Фото: Telegram-канал «RZNASTRO | Раздаем космос»