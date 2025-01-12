В Москве мужчина умер в кабине крана во время высотных работ

В Москве мужчина умер в кабине крана во время высотных работ. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщил SHOT.

Инцидент произошел на улице Большая Черемушкинская в столичном районе Котловка. По данным канала, 30-летний оператор башенного крана потерял сознание, находясь в кабине на высоте более 30 метров.

На место прибыли спасатели. На данный момент они готовятся вскрывать кабину, которая закрыта изнутри. Спустить тело смогут после прибытия следственной группы.