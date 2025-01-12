В Госдуме заявили, что в России начался процесс отказа от ЕГЭ

По словам главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, в России может появиться новый формат оценки знаний школьников, в основу которого войдут лучшие стороны ЕГЭ, советской системы образования, а также российской.

В России начался процесс отказа от ЕГЭ. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

По его словам, в России может появиться новый формат оценки знаний школьников. В его основу войдут лучшие стороны ЕГЭ, советской системы образования.

«Я убежден, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался», — заявил Ярослав Нилов.