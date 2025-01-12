В Госдуме допустили переход России на четырехдневную рабочую неделю

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов считает, что Россия со временем может прийти к четырехдневной рабочей неделе

В Госдуме допустили переход России на четырехдневную рабочую неделю. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу комитета ГД по труду Ярослава Нилова.

По его мнению, переход на четырехдневную рабочую неделю произойдет со временем, но не во всех сферах и не для всех должностей. Нилов считает, что случится это благодаря искусственному интеллекту, поэтому не приведет к снижению зарплат и производительности труда.

При этом, по словам депутата, все должно происходить «эволюционно», излишнее регулирование может привести к серьезным и необратимым последствиям.