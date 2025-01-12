Сбербанк оценил сумму похищенных мошенниками у россиян в 2024 году денег

Мошенники в 2024 году похитили у россиян 250-300 миллиардов рублей.

Сбербанк оценил сумму похищенных мошенниками у россиян в 2024 году денег. Об этом 11 января РИА Новости рассказал в интервью зампред правления банка Станислав Кузнецов.

В публикации сказано, что мошенники в 2024 году похитили у россиян 250-300 миллиардов рублей.

По мнению собеседника агентства, прогноз на 2025 год давать рано. Отмечается, что все зависит от того, насколько эффективно государство и бизнес будут координировать работу по противодействию мошенничеству и какие решения будут принимать.

Кузнецов считает, что объем хищений в 2025 году может снизиться.

«Мы видим позитивные предпосылки в этом направлении — это пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода, обязанность банков вести эту работу — поэтому объем хищений может снизиться», — сказал он.