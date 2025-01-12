Россиян предупредили о штрафах за неправильную утилизацию елки

Живое дерево, как рассказал эксперт, выбросить в обычный бак для твердых коммунальных отходов не получится: существуют определенные правила утилизации. Если их нарушить, то можно получить штраф.

Россиян предупредили о штрафах за неправильную утилизацию елки. Об этом рассказал профессор, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов RT в воскресенье, 12 января.

По его словам, искусственную ель можно выбросить в мусорный бак, разобрав и компактно сложив. Пластмассовое изделие подлежит переработке.

Однако живую елку, как рассказал эксперт, выбрасывать в обычный бак для твердых коммунальных отходов не стоит, потому что существуют правила утилизации. За нарушения грозит штраф.

Отмечается, что в стандартные уличные контейнеры можно выбрасывать отходы, размеры которых не превышают 0,5 м в глубину, длину и ширину. За нарушения грозит штраф от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

«Если вы решите выбросить елку в мусорный бак, ее необходимо сначала распилить и аккуратно упаковать ветки — от них могут остаться иголки и другой мусор в подъезде», — заявил Виноградов.

Ранее рязанцам сообщили, где можно утилизировать живую елку.