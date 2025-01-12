Российские военные освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Запад».

Российские военные освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Запад».

Отмечается, что ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Загрызово, Западное, Загоруйковка, Двуречная Харьковской области, Ивановка и Торское ДНР.

В публикации сказано, что Украина потеряла до 410 военнослужащих, три боевые бронемашины, в том числе бронетранспортер М113 производства США. Помимо этого, уничтожены два склада боеприпасов.