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В Краснодарском крае многодетную мать обвинили в избиении трехлетнего сына

В Краснодарском крае многодетную мать обвинили в избиении трехлетнего сына. Об этом рассказала его тетя РЕН ТВ.

Женщина 5 января приехала навестить родственников в Тимашевск и обратила внимание, что самый старший из детей весь в ссадинах и синяках. Всего в семье три ребенка.

«Я его взяла на ручки, спросила, кто тебя побил, на что он мне сразу ответил «папа Артур». Я спросила, а по щечкам тебя кто бил, у него везде ссадины, он сказал «мама», — рассказала женщина телеканалу.

Как уточнила собеседника телеканала, мать мальчика — 24-летняя Елена. Она живет с новым мужчиной в Тимашевске.

«Она жестокими методами «воспитывает» сына, а соседи постоянно жалуются на детский крик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отец мальчика погиб на СВО, теперь женщина проживает с новым сожителем.

Тетя отвезла трехлетнего ребенка в больницу. Ему оказали первую помощь. Туда же приехали и сотрудники полиции.

В публикации уточнили, что прокуратура начала проверку информации.