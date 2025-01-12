ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды
Из-за изменения погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».
ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды. Соответствующую информацию опубликовали в Telegram-канале ведомства.
В воскресенье, 12 января, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Также прогнозируют налипание мокрого снега, гололед.
Ветер будет переменных направлений, до семи метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, +3°С.
Из-за изменения погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».