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Дмитрий Губерниев обратился к рязанским властям
«[В Рязани] будет продолжаться „Гонка Чемпионов“. Но еще раз хочу сказать, местным властям нужно помочь спортшколе „Алмаз“ — лыжникам, и биатлонистам. Там не хватает тренеров и определенного оборудования. Прошу министерство спорта Рязанской области обратить на это пристальное внимание», — сказал спортивный комментатор.

Дмитрий Губерниев, комментируя Кубок России по биатлону, который проходит в рязанском БК «Алмаз», обратился к рязанским властям. Прямая трансляция соревнований опубликована на сайте «Матч ТВ» 12 января.

«[В Рязани] будет продолжаться „Гонка Чемпионов“. Но еще раз хочу сказать, местным властям нужно помочь спортшколе „Алмаз“ — лыжникам, и биатлонистам. Там не хватает тренеров и определенного оборудования. Прошу министерство спорта [Рязанской] области обратить на это пристальное внимание», — сказал спортивный комментатор.

Напомним, с 10 по 12 января на рязанском лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» проходит четвертый Кубок России по биатлону.

Ранее также стало известно, что «Гонка чемпионов» в 2026 году снова состоится в Рязани.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Губерниева