Вильфанд раскрыл причины аномально теплой зимы в России

По словам Вильфанда, такой температурный фон объясняется поступлением теплых воздушных масс с Атлантики и даже из северных районов Африки.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд раскрыл причины аномально теплой зимы в России. Об этом он 10 января сообщил РБК.

В публикации сказано, что в России с начала января наблюдается аномальная теплая погода. Например, в Москве температура на 6-9 градусов выше нормы, что соответствует периоду конца марта — начала апреля.

По словам Вильфанда, такой температурный фон объясняется поступлением теплых воздушных масс с Атлантики и даже из северных районов Африки. Для всей Европейской России температура превышает норму на 8-10 градусов, что ставит рекорды для этого времени года.

Ранее синоптики сообщили, что «настоящей» зимы не будет.