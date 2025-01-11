В Рязанской области пройдут рейды по поиску пьяных водителей

Рейд пройдет в субботу, 11 января.

В субботу, 11 января, сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проводят рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

В публикации сказано, что инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.