В Рязанской области нашли труп пропавшего в декабре мужчины
Местонахождение мужчины не было известно с 13 декабря 2024 года. Ночью в пятницу, 10 января, выяснилось, что его нашли мертвым.
Пропавшего 42-летнего мужчину из поселка Гусь-Железный Касимовского района нашли мертвым. Об этом сообщили в группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».
Местонахождение мужчины не было известно с 13 декабря 2024 года. Ночью в пятницу, 10 января, выяснилось, что его нашли мертвым.
Подробности поисков не разглашаются.
Напомним, мужчина вышел из дома и не вернулся.