В Рязанской области нашли труп пропавшего в декабре мужчины

Местонахождение мужчины не было известно с 13 декабря 2024 года. Ночью в пятницу, 10 января, выяснилось, что его нашли мертвым.

Пропавшего 42-летнего мужчину из поселка Гусь-Железный Касимовского района нашли мертвым. Об этом сообщили в группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Местонахождение мужчины не было известно с 13 декабря 2024 года. Ночью в пятницу, 10 января, выяснилось, что его нашли мертвым.

Подробности поисков не разглашаются.

Напомним, мужчина вышел из дома и не вернулся.