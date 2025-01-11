В Рязани скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Шумкин

Александр Шумкин — кадровый военный, полковник запаса. В 1944 году был призван на фронт, воевал в составе 1-го и 4-го Украинских фронтов, освобождал Польшу и Чехословакию. После войны служил в группах Советских войск в Польше и Германии, был заместителем командира полка в танковой дивизии Московского военного округа.

В Рязани скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Шумкин. Об этом 10 января сообщил депутат гордумы Александр Лемдянов на своей странице во «ВКонтакте».

"Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится в посте.

Напомним, Александр Шумкин — кадровый военный, полковник запаса. В 1944 году был призван на фронт, воевал в составе 1-го и 4-го Украинских фронтов, освобождал Польшу и Чехословакию. После войны служил в группах Советских войск в Польше и Германии, был заместителем командира полка в танковой дивизии Московского военного округа. Выполнял интернациональный долг в Германии, Венгрии и Чехословакии.

В Рязань прибыл на должность начальника гарнизонного Дома офицеров. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

После войны стал членом федерации бильярда и занимался с детьми. В рязанской школе № 16 организован музей бильярда, названный в честь Александра Шумкина.